Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,454.00
BTC/USDT
108,477.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun Barselona'dan Gazze’ye hareketi öncesinde konser etkinliği düzenleniyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

Mümin Altaş, Merve Yıldızalp Yormaz  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği

Tiencin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Değerli dostum, zirveye özel davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetinizin benim için kıymetli olduğu kadar anlamlı olduğunu da bilmenizi isterim. Şanghay İşbirliği Örgütünün en geniş katılımlı zirvesi vesilesiyle sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Teşkilatın çalışmalarına somut katkılarımızı sürdürmek arzusundayız. Küresel yönetişimin geliştirilmesine dair girişiminiz takdire şayan bir adımdır. Gerek şahsınıza gerek Çin ile ilişkilerimize büyük önem atfediyorum. Karşılıkla ziyaretlerle münasebetlerimize ivme kazandıralım diyorum."

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Şi ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eş güdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve işbirliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelerken iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Çin Devlet Başkanı Şi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi, "Çin ve Türkiye, bağımsızlık ruhuna sahip yükselen büyük ülkeler ve 'Küresel Güney'in önemli üyeleri." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi kapsamında, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti. Kabulde iki ülke ilişkileri, bölgesel, küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan ile KKTC arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konudaki dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'de soykırım politikasını genişletmek istediğini, buna karşı Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü eylemin karşısında konumlanıldığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir
İhtiyaç sahibi öğrenciler için "Ulaşım Desteği" yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de diplomasi trafiği
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos milletimizin yeniden dirilişinin ve ebedi istiklalinin tescilidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos milletimizin yeniden dirilişinin ve ebedi istiklalinin tescilidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzuruna kastedenler güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti cani saldırılarına aralıksız devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti cani saldırılarına aralıksız devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet