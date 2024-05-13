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Hatay'da hortum cep telefonuyla görüntülendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde oluşan hortum, sahildeki cankurtaranın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hikmet Say  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Hatay'da hortum cep telefonuyla görüntülendi

Hatay

Çevlik Sahili açıklarında hortum meydana geldi.

Bir süre karaya doğru ilerleyen hortum, daha sonra etkisini kaybetti.

Hortumu gören bir cankurtaran, o anları cep telefonuyla kayda aldı.


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