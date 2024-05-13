Hatay'da hortum cep telefonuyla görüntülendi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde oluşan hortum, sahildeki cankurtaranın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hatay
Çevlik Sahili açıklarında hortum meydana geldi.
Bir süre karaya doğru ilerleyen hortum, daha sonra etkisini kaybetti.
Hortumu gören bir cankurtaran, o anları cep telefonuyla kayda aldı.
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