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Meteorolojiden bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı

Bazı bölgelerde bugün ve yarın için kuvvetli sağanak ve fırtına öngörülüyor.

Aykut Karadağ  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Meteorolojiden bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da; gece saatlerinden itibaren ise Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya çevrelerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın doğu kesimlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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