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Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'de etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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