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Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi, devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı, bazı ekili alanlar zarar gördü.

Menderes Özat  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ilçeye bağlı Kızyusuflu, Karakütük ve Karatepe köylerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Karakütük köyünü merkeze bağlayan yol üzerindeki köprüde meydana gelen çökme nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Kızyusuflu köyü yolu, yola devrilen ağaç nedeniyle trafiğe kapanırken, devrilen ağaçların yüksek gerilim tellerini koparması, bazı köylerde elektriklerin kesilmesine yol açtı.

Yağış nedeniyle ekili tarım arazileri ve meyve bahçelerinde de zarar oluştu.


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