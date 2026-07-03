İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 1000. gününde, bölgedeki sağlık sistemi yalnızca bombardımanların değil tükenen ilaçların, yetersiz tıbbi ekipmanın ve tedaviye erişememenin de can aldığı derin bir çöküşle mücadele ediyor.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1000. gününde hastalar tedaviye ulaşamadığı için hayatını kaybediyor İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 1000. gününde, bölgedeki sağlık sistemi yalnızca bombardımanların değil tükenen ilaçların, yetersiz tıbbi ekipmanın ve tedaviye erişememenin de can aldığı derin bir çöküşle mücadele ediyor.

AA muhabirine konuşan Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artık İsrail saldırılarında doğrudan yaşamını yitirenleri geride bıraktığını söyledi.

Ebu Silmiyye, Gazze'de sağlık sisteminin "benzeri görülmemiş bir insani felaket" yaşadığını belirterek, İsrail'in sağlık altyapısını hedef alan saldırılarının ardından geçen 9 ayı aşkın ateşkes sürecinde dahi hastanelerin yeniden ayağa kalkmasına izin verilmediğini ifade etti.

Dr. Ebu Silmiyye, sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yurt dışında tedavi sırası bekleyen yaklaşık 1500 hastanın yaşamını yitirdiğini, kanser ve diyaliz hastalarının ise tedaviye erişemedikleri için her gün hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.

"Ölümler artık bombardımandan çok sağlık sisteminin çöküşünden kaynaklanıyor"

Ebu Silmiyye, "Gazze'de saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısındaki düşüş, krizin sona erdiği anlamına gelmiyor. Tedaviye erişemeyen hastalar her gün sessizce yaşamını yitirmeye devam ediyor." dedi.

İsrail'in savaşın ilk günlerinden itibaren hastaneleri, sağlık çalışanlarını ve sağlık altyapısını sistematik olarak hedef aldığını belirten Ebu Silmiyye, ilaç ve tıbbi ekipman girişinin engellenmesinin ise sağlık sistemini neredeyse tamamen işlevsiz hale getirdiğini kaydetti.

Gazze'nin en büyük sağlık kuruluşu olan Şifa Hastanesinin savaş boyunca iki kez İsrail'in hedefi olduğunu hatırlatan Ebu Silmiyye, baskınlar sonucunda hastanenin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini, geriye kalan sınırlı imkanlarla ise binlerce hastaya hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Ebu Silmiyye, "Gazze'de ölümlerin başlıca nedeni artık bombardımanlar değil çöken sağlık sistemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık sistemi ağır kayıplar verdi

Ebu Silmiyye, savaşın başlamasından bu yana 1700'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 330'dan fazlasının gözaltına alındığını ve bunlardan 88'inin hala İsrail hapishanelerinde tutulduğunu belirtti.

Gazze'de 173 binden fazla yaralı bulunduğunu belirten Ebu Silmiyye, binlerce yaralının uzun yıllar sürecek rehabilitasyona ihtiyaç duyduğunu söyledi. Filistinli doktor, yaklaşık 6 bin kişinin uzvunu kaybettiğine, 2 binden fazla kişinin ise felç kaldığına dikkati çekti.

Ebu Silmiyye, hastanelerde temel ilaçların yarısından fazlası ile tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 70'inden fazlasının tükendiği bilgisini vererek, sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha da ağırlaşan koşullar altında sunulmaya çalışıldığını söyledi.

"Hastalar tedavi sırası beklerken ölüyor"

Ebu Silmiyye, savaşın başlamasından bu yana diyaliz hastalarının yaklaşık yarısının hayatını kaybettiğini, tedavisini sürdürenlerin ise diyalizde kullanılan hayati öneme sahip sodyum bikarbonatın ciddi eksikliği nedeniyle ölüm riski altında bulunduğunu ifade etti.

Gazze'de yaklaşık 14 bin kanser hastası bulunduğunu aktaran Ebu Silmiyye, bunlardan 4 bininin kemoterapi, radyoterapi ve biyolojik tedaviye ihtiyaç duyduğunu ancak bu tedavilerin hiçbirinin Gazze'de sağlanamadığını dile getirdi.

Binlerce yaralının ortopedi, beyin cerrahisi, sinir cerrahisi ve damar cerrahisi gibi branşlarda ileri düzey ameliyat beklediğini aktaran Ebu Silmiyye, çocuklarda savaşın neden olduğu fiziksel ve psikolojik travmaların giderek ağırlaştığını belirtti.

Filistinli doktor, yaşanan insani dramı, "Hastalar tedavi sırası beklerken ölüyor." sözleriyle özetledi.

22 bin hasta Gazze dışına çıkmayı bekliyor

Gazze dışında tedavi edilmesi gereken 22 binden fazla hasta bulunduğunu belirten Ebu Silmiyye, Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı olarak açıldığı günlerde bile yalnızca yaklaşık 30 hastanın bölgeden ayrılmasına izin verildiğini söyledi.

Tedavi görebilmek için yurt dışına çıkmayı bekleyen yaklaşık 1500 hastanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ebu Silmiyye, her gün tedaviye ulaşamadığı için 3 ila 4 kanser hastası ile 1 ya da 2 diyaliz hastasının hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze'de bugün tek bir manyetik rezonans (MR) cihazının dahi bulunmadığını vurgulayan Ebu Silmiyye, İsrail'in mamografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve diğer temel görüntüleme cihazlarının bölgeye girişine de izin vermediğini kaydetti.

"Gazze’yi çok geç olmadan kurtarın"

Yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı kamplardaki sağlık koşullarının "tamamen insanlık dışı" olduğunu belirten Ebu Silmiyye, kirli su ve yetersiz beslenme nedeniyle özellikle çocuklar arasında deri hastalıkları ile bağırsak enfeksiyonlarının hızla yayıldığını belirtti.

Yüz binlerce çocuk, hamile kadın ve kronik hastanın temel ilaçlara ulaşamadığını ifade eden Ebu Silmiyye, uluslararası topluma kalıcı ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve ilaç ile tıbbi ekipman girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

"Kanayan Gazze'nin kalbinden dünyaya sesleniyoruz." diyen Ebu Silmiyye, "Sınır kapılarını açın, ilaç ve tıbbi ekipman girişine izin verin, hastaların tedavi için Gazze dışına çıkabilmesini sağlayın. Daha fazla hayat kurtarmak hala mümkün. Gazze’yi çok geç olmadan kurtarın." ifadelerini kullandı.