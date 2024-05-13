Malatya'da sağanak etkili oldu
Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Malatya
Kentte öğleden sonra aralıklarla devam eden yağış daha sonra etkisini artırdı.
Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.
Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.