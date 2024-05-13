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Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Hatice Yetmen  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya

Kentte öğleden sonra aralıklarla devam eden yağış daha sonra etkisini artırdı.

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu yaşandı.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

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