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Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'nin doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güneyi ve doğusu, Şırnak'ın doğusuyla Muş ve Bitlis'in kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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