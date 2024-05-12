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Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu

Elazığ'da dolu ve sağanak etkisini gösterdi.

İsmail Şen  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu

Elazığ

Kentte ikindi saatlerinde başlayan ve etkisini artıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Kimi araçların yolda mahsur kaldığı kentte su biriken bazı alt geçitler de trafiğe kapatıldı.

Sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşadığı sağanak sonrası ekipler, alt geçitlerde ve yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kentte yağış aralıklarla devam ediyor.

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