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E-5 yan yolda patlayan kanalizasyon hattının kokusu çevrede rahatsızlık uyandırıyor

Küçükçekmece'de, E-5 yan yol bağlantı noktasında patlayan kanalizasyon hattının kokusu çevrede rahatsızlık uyandırıyor.

Mehmet Kara  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
E-5 yan yolda patlayan kanalizasyon hattının kokusu çevrede rahatsızlık uyandırıyor Fotoğraf: Mehmet Kara/AA

İstanbul

Kartepe Mahallesi'ndeki bağlantı noktasında 3 gün önce patlayan ve rögar kapağından sızan kanalizasyon suyu, yolda yaklaşık 100 metrelik bir alana yayıldı. Ayrıca ulaşımda da tehlikeye neden olan su birikintisinden, çevreye de pis kokular yayılıyor.

Esnaf, yetkililerden kanalizasyon hattının tamir edilmesi için yardım istiyor.

Esnaf Murat Can, kokudan müşterilerin çok rahatsız olduğunu, şikayet etmelerine rağmen sorunun çözülmediğini söyledi.

Kokudan çok rahatsız olduğunu belirten vatandaşlardan Aykut Genç ise "Lütfen buna çözüm bulunsun. İnsanlar buradan metrobüse yürürken rahatsız oluyor. Yıl olmuş 2024, hiç yakışmıyor. Bir an önce yapılmasını temenni ediyoruz." dedi.

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