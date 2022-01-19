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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 160 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

İsmail Hakkı Demir   | 19.01.2022
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 160, Ovacık'ta 140, Palandöken ve Erciyes'te 125, Hakkari'de 122, Keltepe'de 110, Denizli'de 105, Kartepe'de 97, Uludağ'da 90, Çambaşı'nda 83, Davraz'da 82, Gevaş Abalı'da 75, Eren Dağı ve Ilgaz'da 65, Ergan ve Hesarek'te 64, Mersivan'da 63, Sarıkamış'da 55, Saklıkent'de 50, Kop Dağı'nda 49, Yıldız Dağı'nda 48, Zigana'da 45, Hazarbaba'da 44, Yıldıztepe'de 42, Konaklı'da 35, Yalnızçam'da 29, Elmadağ'da 27, Murat Dağı'nda 22, Salda'da 15, Akdağ'da 13 santimetre ölçüldü.

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