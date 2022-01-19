Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 160 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 160, Ovacık'ta 140, Palandöken ve Erciyes'te 125, Hakkari'de 122, Keltepe'de 110, Denizli'de 105, Kartepe'de 97, Uludağ'da 90, Çambaşı'nda 83, Davraz'da 82, Gevaş Abalı'da 75, Eren Dağı ve Ilgaz'da 65, Ergan ve Hesarek'te 64, Mersivan'da 63, Sarıkamış'da 55, Saklıkent'de 50, Kop Dağı'nda 49, Yıldız Dağı'nda 48, Zigana'da 45, Hazarbaba'da 44, Yıldıztepe'de 42, Konaklı'da 35, Yalnızçam'da 29, Elmadağ'da 27, Murat Dağı'nda 22, Salda'da 15, Akdağ'da 13 santimetre ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.