Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,811.50
BTC/USDT
94,419.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı Antalya'da gerçekleştiriliyor
logo
Gündem

İstanbul'daki depremlerin ardından deprem çantası, çadır, powerbank ve yağmurluk satışları katlandı

Hepsiburada'da 23-24 Nisan'da deprem çantası, deprem düdüğü, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kritik öneme sahip ürünler en çok arananlar arasında yer aldı.

Fatma Eda Topcu  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
İstanbul'daki depremlerin ardından deprem çantası, çadır, powerbank ve yağmurluk satışları katlandı Fotoğraf: Fırat Yurdakul/AA

İstanbul

İstanbul'da en büyüğü 6,2 şiddetinde olan depremlerin ardından online alışverişte, afet durumlarında kritik öneme sahip ürünlerin aranması ve satışı katlandı. E-ticarette en çok aranan ürün deprem çantası olurken, çadır siparişleri 5,5 kat arttı.

İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından büyük panik yaşayan ve artçılar sürerken evde kalmak istemeyen vatandaşların deprem çantası, deprem düdüğü, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kendilerine lazım olabilecek ürünlere ilgisi, e-ticarette yoğun talep oluşmasına neden oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, deprem sonrası bazı ürünlere talebin arttığını söyledi.

​​​​​​​Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan süreci anımsatarak geçmiş kötü tecrübelerin etkisiyle İstanbul'da yaşanan depremin ardından PttAVM olarak hemen bir komite kurduklarını anlatan Çevikoğlu, söz konusu ürünlerde "fiyat kilidi" uyguladıklarını ve derhal hayata geçirdiklerini, bu sayede fahiş fiyat artışlarının önüne geçtiklerini belirtti.

Kötü niyetle olmasa da artan talep karşısında bazen fiyat artırma eğiliminin olabileceğini ve bunun önüne geçtiklerini dile getiren Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Perakendede bir dükkanda satılan ürünün fiyatını kontrol etmek zor ama online olunca kontrol etmemiz daha kolay oluyor. Pazar yerleri olarak bu konuda geçmişten tecrübeliyiz ve buna göre hareket ettik. İstanbul depreminin ardından çadır, batarya, yağmurluk, konserve gibi ürünlerde ciddi artışlar var. Bu ürünlerde depremin 1-2 gün öncesine göre yüzde 300-400'lere varan artışlar oldu. Bu süreçte tüketicilere her zaman güvenli alışverişi hatırlatmak istiyorum. Hangi siteden alışveriş yaptıklarına, sitenin adına mutlaka baksınlar, taklit sitelerden kaçınsınlar. Böyle zamanlarda insanlar biraz da hızlı alışveriş yapıyor, detaylar gözden kaçabiliyor. Tüketiciler mutlaka 'Güven Damgası' olan platformlardan alışveriş yapsınlar."

Çadır siparişleri 5,5 kat arttı

Hepsiburada'dan verilen bilgiye göre, 23-24 Nisan'da deprem çantası, deprem düdüğü, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kritik öneme sahip ürünler en çok arananlar arasında yer aldı.

Bu dönemde afet sonrası talep gören ürünler arasında deprem çantası en çok aranılan ürün olurken, verilere göre çadır siparişleri 5,5 kat arttı, uyku tulumu siparişlerinde ise bir önceki güne göre 2,5 katlık yükseliş görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine rekor ziyaretçi
İstanbul'da olası büyük depreme karşı konutlar için "güçlendirme" çağrısı
İstanbul'daki depremlerin ardından deprem çantası, çadır, powerbank ve yağmurluk satışları katlandı
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta şehir içi raylı ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak
Van'da çevik kuvvet polisi, tatbikat ve eğitimlerle olaylara müdahale kabiliyetini geliştiriyor

Benzer haberler

İstanbul'da olası büyük depreme karşı konutlar için "güçlendirme" çağrısı

İstanbul'da olası büyük depreme karşı konutlar için "güçlendirme" çağrısı

İstanbul'daki depremlerin ardından deprem çantası, çadır, powerbank ve yağmurluk satışları katlandı

Kentsel dönüşümde hızlı ve başarılı sonuç almanın yolu doğru sözleşmeden geçiyor

Ekvador'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaralandı

Ekvador'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaralandı
Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi

Marmara Denizi'nde art arda depremler meydana geldi
Küçükçekmece'de deprem sonrası mühürlenen 9 bina boşaltıldı

Küçükçekmece'de deprem sonrası mühürlenen 9 bina boşaltıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet