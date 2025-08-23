Dolar
Türkçe

Gündem

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

