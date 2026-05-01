BM'den İsrail'e Filistinli esirlere yönelik idam cezasını derhal yürürlükten kaldırması çağrısı Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, İsrail'in kabul ettiği Filistinli esirlere idam cezasını öngören yasayı acilen yürürlükten kaldırması çağrısında bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ayrımcı idam cezası yasasının insan hakları açısından ciddi gerilemeye işaret ettiği uyarısı yapılarak, kabul edilen yasanın Filistinlilere karşı ırk ayrımcılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "(İdam yasası) İnsan haklarında ciddi bir aşınmaya yol açtı. İsrail'i yasayı derhal yürürlükten kaldırmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yasanın, İsrail askeri mahkemelerinde "terör eylemi" içeren davalar için "asılarak ölüm cezasını" öngörmesinden duyulan endişeye işaret edilen açıklamada, "Bu mahkemeler, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Filistinliler üzerinde münhasır yetkiye sahipken, İsrail vatandaşları ve sakinleri açıkça bu yetkinin dışında tutuluyor." ifadeleri kullandı.

Açıklamada, yasanın yalnızca İsrail'in varlığını inkar etme niyetiyle kasten öldürme suçundan hüküm giyenlere uygulanması ve bu nedenle fiilen yalnızca Filistinlilere uygulanabilir olmasından duyulan endişe vurgulandı.

Yasanın idam cezasının hafifletilmesini, affedilmesini veya bağışlanmasını yasakladığına dikkati çekilen açıklamada, nihai kararın verilmesinin ardından idamlar için 90 günlük süre belirlendiği kaydedildi.

"Filistinlilere karşı ırk ayrımcılığı ve tecrit anlamına gelen tüm politika ve uygulamalarına son vermeye çağırıyoruz"

Açıklamada, "Yasa, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimcilerin şiddetinin artması ve Filistinlilerin cezasız şekilde yasa dışı öldürülmesinin yanı sıra Filistinlilerin adil yargılanma ve hukuka uygun süreç haklarının sistematik olarak ihlal edilmesinin sürdüğü dönemde kabul edildi." değerlendirmesine yer verildi.

Ocak 2026 itibarıyla 9 bin 243 Filistinlinin İsrail'de cezaevinde tutulduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in, bunların 3 bin 385'ini "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılamadan hapiste tuttuğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsrail'i, Filistinlilere karşı ırk ayrımcılığı ve tecrit anlamına gelen tüm politika ve uygulamalarına son vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.