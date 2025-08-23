Dolar
Dünya

El Salvador'da 6,0 büyüklüğünde deprem

El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irmak Akcan  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
El Salvador'da 6,0 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, şehrin yaklaşık 81 kilometre güneybatısı

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

