El Salvador'da 6,0 büyüklüğünde deprem
El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, şehrin yaklaşık 81 kilometre güneybatısı
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.