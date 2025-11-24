Dolar
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Protezle ayağa kalkan depremzede Sena öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü öğrencileriyle kutladı

Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazından 46 saat sonra yaralı kurtarılan okul öncesi öğretmeni Sena Alkan, bu yıl göreve başladığı anaokulunda öğrencileri tarafından çiçekle karşılandı.

Lale Köklü Karagöz  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Protezle ayağa kalkan depremzede Sena öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü öğrencileriyle kutladı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binanın enkazından 46 saat sonra kurtarılan ve kaybettiği sol bacağına takılan protezle ayağa kalkan 27 yaşındaki Sena Alkan, bu yıl göreve başladığı anaokulundaki öğrencileriyle Öğretmenler Günü'nü kutlayarak moral buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmandaki evinde yakalanan okul öncesi öğretmeni Alkan, anne, baba ve kardeşiyle yıkılan binanın enkazında kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Annesi ve kardeşinin ardından yakınlarının yardımıyla afetten 46 saat sonra yaralı kurtarılan Alkan, babası Ahmet Cengiz Alkan'ın yaşamını yitirdiğini öğrendi.

Alkan'ın yaklaşık 8 ay tedavi gördüğü hastanede ampute edilen sol bacağına protez yerleştirildi.

Afetten önce ücretli öğretmenlik yapan Alkan, yeni eğitim öğretim yılında Antakya ilçesindeki İpek Anaokuluna atandı.

Alkan, protezle gittiği okulunda öğrencileri tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekle karşılanmanın sevincini yaşadı.

Kutlama sayesinde moral bulan Alkan, teşekkür ettiği çocuklara sarıldı.

"Geleceğe katkımız olduğunu bilmek çok değerli"

Sena Alkan, AA muhabirine, öğrencilerini ve mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Alkan, "Benim için çok sevinçli bir gün çünkü atamamla birlikte ilk Öğretmenler Günü'mü kutladım. Gurur ve heyecan verici bir durum. Çocuklara gerçekten bir şeyler öğretmek her zaman insanı çok tatmin ediyor. Geleceğe katkımız olduğunu bilmek çok değerli." dedi.

Alkan, 6 Şubat 2023'teki afetten sonra zor günler geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok uzun tedavi sürecim oldu ama hiçbir zaman bırakmadım, her zaman çabaladım, fizik tedaviye devam ettim. Şimdi kullandığım protez, hidrolik bir protez. Mikroişlemci protezler gibi çok daha iyi protezler var ama bütçe olarak fazla oldukları için onlara erişemedim. Kullandığım protezle zorlansam da en azından biraz daha aktif hareket edebiliyorum."

Öğrencilerinin kendisine destek olduğunu dile getiren Alkan, "Onlar bu eksikliği görmüyor, bana yardımcı oluyor. Sınıfta bir şey yaparken, bir şey düşürdüğüm zaman eğilip kendileri alıp veriyorlar. Hayat bence çok güzel, yaşamaya değer." ifadelerini kullandı.

