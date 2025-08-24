Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,793.00
BTC/USDT
115,211.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Türk Yıldızları, Malazgirt semalarında gösteri uçuşu yaptı
Hatay'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı

El Salvador'da 6,0 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Koruyucu ailelikle evlat sayısını 4'e çıkaran depremzede çift yeni evine kavuştu

Koruyucu ailelikle evlat sayısını 4'e çıkaran depremzede çift yeni evine kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet