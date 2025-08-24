Türkiye ve dünya gündemi
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasına Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor ve Zecorner Kayserispor-Galatasaray karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Trabzon/19.00/Kayseri/21.30) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor, Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/19.00/21.30/Erzurum/19.00/Diyarbakır/21.30) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig gruplarında ilk hafta müsabakaları tamamlanacak.
4- FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakalarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek; Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında İrlanda ile karşılaşacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılacak final maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/20.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları tamamlanacak, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol ve İstanbul Gençlikspor-Mihalıççık Belediyespor müsabakaları oynanacak.
(Ankara/16.00/18.00) (Fotoğraflı)
7- 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
