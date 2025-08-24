Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,760.00
BTC/USDT
114,941.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Seda Tolmaç, Okan Coşkun  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Ankara/Malatya

Denizli'deki yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün NSosyal'deki hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahale sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar içinAnadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler içinAA Canlı

Malatya

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Türk Yıldızları, Malazgirt semalarında gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde orman yangını çıktı

3 ilde yangınlar kontrol altında, Çanakkale'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Denizli Tavas'taki kazılarda bulunan fosil türü 27'ye ulaştı

Denizli Tavas'taki kazılarda bulunan fosil türü 27'ye ulaştı
Denizlili "Elmacı Dede" bu kez İzmir'deki Mehmetçiğe üzüm getirdi

Denizlili "Elmacı Dede" bu kez İzmir'deki Mehmetçiğe üzüm getirdi
Sakız Adası'nda çıkan orman yangınlarında 122 bin 690 dönüm alan zarar gördü

Sakız Adası'nda çıkan orman yangınlarında 122 bin 690 dönüm alan zarar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet