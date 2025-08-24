Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Denizli'nin Pamukkale ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Denizli'deki yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün NSosyal'deki hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahale sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Malatya
Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.