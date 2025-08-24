Dolar
Gündem

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa Mert Karaca  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın için polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


