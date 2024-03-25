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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları dolayısıyla planlanan bazı vapur seferler iptal edildi.

Mustafa Hatipoğlu  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

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