Dolar
40.92
Euro
47.69
Altın
3,325.99
ETH/USDT
4,228.00
BTC/USDT
113,941.00
BIST 100
11,071.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

"Huzur İstanbul" uygulamasında 705 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 292 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 705 kişi gözaltına alındı.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
"Huzur İstanbul" uygulamasında 705 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 211 noktada 1442 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1343 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 373 bin 233 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 292 şüphelinin de bulunduğu toplam 705 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 27 ruhsatsız tabanca, makinalı tabanca, 3 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 silah, 51 fişek, 1200 gram uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 320 lira ele geçirildi.

Ekiplerce denetlenen 359 umuma açık iş yerinden birine işlem yapıldı.

Uygulamada 2 yabancı uyruklu kişi de işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 826 araç ile 3 bin 360 motosiklet kontrol edildi, 1956 araç ve motosiklet ile 14 sürücüye işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 1 milyon 170 bin 891 lira trafik cezası kesildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
"TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde" bilim seferi Çanakkale'den başladı
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde kısmi anlaşma sağlandı
Bilecik'teki doğal gölet kuruma tehdidiyle karşı karşıya kaldı
Sındırgı'daki depremin ardından 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

Benzer haberler

"Huzur İstanbul" uygulamasında 705 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 705 kişi gözaltına alındı

İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

"Huzur İstanbul" uygulamasında 550 kişi gözaltına alındı

Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak

Fed, kripto ve fintek faaliyetlerinde bankaları denetlemeye yönelik programını sonlandıracak
"Huzur İstanbul" uygulamasında 735 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 735 kişi gözaltına alındı
Ankara'daki gıda denetimlerinde 320 bin etiket ele geçirildi

Ankara'daki gıda denetimlerinde 320 bin etiket ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet