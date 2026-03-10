Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi
Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı.
Ankara
Ankara
Söz konusu denetimlerde ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketlerini kontrol etti.
Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyumsuzluğu ile haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına bakıldı.
"Tüketicinin çıkarlarını korumayı amaçlıyoruz"
Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin tüketicinin çıkarlarını korumak adına gerçekleştirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla haksız fiyata mahal vermemek adına, Ankara genelinde yaygın ve yoğun şekilde denetimlerimize devam etmekteyiz. Denetimlerimizde her zaman yaptığımız gibi temel gıda ve tüketim ürünleri inceleniyor. Buna ek olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar, atıştırmalıklarda denetimlerimize devam ediyoruz."
İstanbul
İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, ramazan ayının başından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 608 işletmeye denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Denetimlerimizde 6 bin 64 tane mevzuata uygun olmayan aykırılık tespit ettik. Buna mukabil 33 milyon 855 bin lira tutarında idari işlem tesis ettik." dedi.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde devam eden denetimler kapsamında Gaziosmanpaşa'da restoran, fırın, market ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kent genelindeki incelemelerini artırdı.
"33 milyon 855 bin lira tutarında idari işlem tesis ettik"
Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, piyasada oluşabilecek haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlere her gün devam ettiklerini söyledi.
Yaklaşan Ramazan Bayramı'na yönelik vatandaşların başta temel gıda ürünleri olmak üzere, temel tüketim malzemelerine yönelik perakende sektöründen toptancı hallerine, toptan kuru gıdadan sebze meyve hallerine kadar denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Menteşe, şöyle devam etti:
"İstanbul'da bugün 34 ilçemizde 101 arkadaşımızla 41 ekip halinde denetim gerçekleştiriyoruz. Biz 2026 yılının ocak ayından itibaren iki ay içerisinde yaklaşık 131 milyon 500 bin lira tutarında idari işlem yaptık. İki ay içinde 1 milyon 720 bin 234 ürünü denetledik. Bu ürünlerin içerisinde de 30 bin 19 aykırılık gördük. Ramazan ayının başından bugüne kadar yaklaşık 3 bin 608 işletmeye baktık, bu işletmelerde toplam 668 bin ürünü denetledik. Denetimlerimizde 6 bin 64 tane mevzuata uygun olmayan aykırılık tespit ettik. Buna mukabil de 33 milyon 855 bin lira tutarında idari işlem tesis ettik."
Menteşe, denetimlerde temel konularda Tüketici Kanunu'nu baz aldıklarını ve piyasa denetimi gözetimi konusunda Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Denetimlerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında etiketin olup olmadığına, etiketin yönetmeliğe uygunluğuna bakıldığını aktaran Menteşe, "Beraber dolaştık, bazı yerlerde kampanya düzenlenmiş. Kampanyanın başlangıç tarihi, bitiş tarihleri var. Bunlar olmazsa olmazlarımız. O fiyatın o ürüne, o etikete ne zaman konduğunun tarihi bizim için önemli. Biz sürekli denetim halinde olduğumuz için mesela bu geldiğimiz yerin bir ay önceki fiyatları elimizde var. Dolayısıyla buraya geldiğimizde biz o günkü fiyatları elimize alıyoruz. Bugünkü fiyatları alıyoruz. O ikisi arasındaki işte belli bir fark var mı yok mu varsa ne kadar ona bakıyoruz." diye konuştu.
"Ramazan ayı içinde özellikle iftar menülerini denetledik "
Menteşe, işletmelerde fiyat etiketi konusunda bir eksiklik tespit edildiği takdirde her bir işlem için 3 bin 973 lira tutarında idari işlem yapıldığını kaydetti.
Haksız fiyat artışlarına da değinen Menteşe, "Haksız fiyat tespit etmişsek de 180 bin 617 lira minimum taban fiyat olarak burayla başlıyoruz. Daha öncesi varsa veya mükerrerliği, geniş ağı varsa 1 milyon 806 bin 170 liraya kadar üst limiti var. Stokçuluk tespit edilmesi halinde ise 1 milyon 806 bin 177 liradan başlayıp 21 milyon 674 bin 130 liraya kadar gidiyor." dedi.
Menteşe, ramazan ayı içerisinde bulunduklarını, özellikle iftar menülerini denetlediklerini belirterek, 30 Ocak 2026'da Ticaret Bakanlığının talimatıyla kuver ücreti, masa ücreti, servis ücreti gibi uygulamaların kaldırıldığını hatırlattı.
Söz konusu karara işletmelerin uyum sağladığını ifade eden Menteşe, "Bazı uymayanları gördük, onlara da idari işlem tesis ettik. Restoranlara girmeden önce fiyat etiketinin, menünün işletmelerin dışında olması lazım vatandaşlarımızın tercih hakkını kullanabilmeleri için. Onlara dikkat ediyoruz." diye konuştu.
İzmir
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri başta unlu ve şekerli mamuller olmak üzere et ve süt ürünleri üreten veya satan gıda işletmelerini denetledi.
Üretim, depo ve satış alanlarının hijyen koşullarını ve ekipmanların uygunluğunu inceleyen ekipler, ürünlerdeki etiket bilgilerine ve saklama koşullarına baktı.
Ekipler, ramazan ayındaki denetimlerde koşulları sağlamayan 290 işletme hakkında işlem başlattı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, AA muhabirine, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Tüketici alışkanlıklarına bağlı denetimleri artırdıklarını, koşulları sağlamayanlara ceza ve kapatma işlemi uyguladıklarını ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:
"Ramazan ayında tüketici alışkanlıkları daha da değişti. Şekerleme, tatlılar, pide gibi risk oluşturacak sektörlerde denetimlere daha fazla önem veriyoruz. İlk ürünün üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçteki bütün süreçleri takip ediyoruz. Ramazan ayında İzmir'de 5 bin 500 denetim gerçekleştirdik. Alo 174 Gıda Hattı'nda gelen şikayetleri anında değerlendirerek gerekli denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşımızın güvenli gıdaya erişmesi için elimizden gelen gayreti yerine getirmeye çalışıyoruz."
Akdoğan, vatandaşların açık gıdadan uzak durması ve ürünleri satın alırken etiketlerini kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.
Market, fırın, restoran ve kafeteryalarda yapılan denetimlerde ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasındaki uygunluğu kontrol edildi.
Ocak ve şubat ayında 3 bin 500'ün üzerinde işletmedeki yaklaşık 575 bin ürünü inceleyen ekipler, mevzuata aykırılıkları nedeniyle işletmelere 9,5 milyon lira para cezası kesti.
Antalya
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki bir zincir markette yapılan denetim sırasında açıklamada bulundu.
Ramazan ayında denetimlerin artırıldığını belirten Özşahan, temel gıda ürünleri başta olmak üzere kafe, restoran ve fırınlarda da kontroller yapıldığını söyledi.
Özşahan, denetimlerde işletmelerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, kasa ile raf fiyatlarının uyumlu olup olmadığı ve işletmelerde menülerin yer alıp almadığının incelendiğini ifade etti.
Son dönemde ciddi bir fiyat artışı gözlenmediğini dile getiren Özşahan, "Enflasyon düştükçe fiyat artışına da yansıyor. Kontrollerimizi sürdürüyoruz, büyük bir artış görünmüyor." dedi.
Fırsatçılık ve stokçulukla mücadele kapsamında marketlerde üçer aylık geriye dönük fiyat listelerini de incelediklerini belirten Özşahan, elde edilen verilerin Ticaret Bakanlığına gönderildiğini ve değerlendirmelerin Haksız Fiyat Artışı Kurulu tarafından yapıldığını dile getirdi.
Özşahan, kent genelindeki denetimlere ilişkin, "Toplamda 7 bin 950 firma, 1 milyon 530 bin ürün denetlenmiş, 364 firma ile 1199 üründe aykırılık tespit edilmiştir. Bu kapsamda 4 milyon 800 bin liraya yakın idari para cezası uygulanmıştır." diye konuştu.
Haksız fiyat artışı için 180 bin 617 liradan 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar, stokçuluk faaliyetleri için ise 1 milyon 806 bin 177 liradan 21 milyon 674 bin 130 liraya kadar idari para cezası uygulandığını belirten Özşahan, fiyat etiketi ihlallerinde ise her bir aykırılık için 3 bin 973 lira ceza kesildiğini söyledi.
Özşahan, vatandaşların, karşılaştıkları fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket şikayetlerini HFA mobil uygulamasının yanı sıra "Alo 175 Tüketici Hattı", CİMER, Ticaret İl Müdürlüğünün internet sitesi ve e-posta adresi üzerinden iletebileceklerini sözlerine ekledi.
Bursa
Ramazan ayında market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini artırdı.
Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir markette denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol etti.
Marketlerde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığı da denetlendi.
Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri artırdıklarını söyledi.
Denetimlerde özellikle fiyat etiketlerine baktıklarını belirten Aslanlar, "Fiyat etiketinde raf ile kasa arasındaki uyumsuzluğun olup olmadığını kontrol ediyoruz." dedi.
Aslanlar, açık olarak satılan ürünlerin dara düşüşünün yapılıp yapılmadığını da kontrol ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın ürünlerin fiyatlarında bir artış varsa bunu da haksız fiyat artışı tutanağı düzenleyerek Bakanlığımıza bildiriyoruz. Bursa genelinde bakacak olursak 1 Ocak'tan bugüne kadar 1100 işletmeyi denetlemiş vaziyetteyiz. 410 bin ürün denetlemiş bulunmaktayız. Yaklaşık da 5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek."