Gündem

Günün en yüksek sıcaklığı 46,6 dereceyle Manavgat'ta ölçüldü

Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,6 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,1, Gaziantep'in Karkamış ilçesi 46 ve Adana'nın Kozan ilçesi 45,6 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların, 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Antalya, Manavgat46,6
Hatay, Kırıkhan46,1
Gaziantep, Karkamış46
Adana, Kozan45,6
Burdur, Bucak45,4
Mardin, Kızıltepe45,4
Kilis, Elbeyli45,1
Osmaniye, Sumbas45,1
Şanlıurfa, Ceylanpınar44,9
Şırnak, Silopi44,7
Aydın, Çine44,6
Muğla, Seydikemer44,3
İzmir, Beydağ44,2
Kahramanmaraş, Andırın43,9
Denizli, Sarayköy43,2
Diyarbakır, Silvan43,2
Siirt, Kurtalan43
Adıyaman il merkezi42,6
Manisa, Köprübaşı42,6
Mersin, Mut42,3
Batman, Beşiri42,1
Eskişehir, Sarıcakaya41,3
Uşak, Eşme40,3
Balıkesir, Edremit40,2
