Günün en yüksek sıcaklığı 46,6 dereceyle Manavgat'ta ölçüldü
Yurt genelinde bugün 24 kentte termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,6 derece aralığında ölçüldü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Günün en yüksek sıcaklığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 46,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,1, Gaziantep'in Karkamış ilçesi 46 ve Adana'nın Kozan ilçesi 45,6 dereceyle takip etti.
Sıcaklıkların, 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
|İL/İLÇE
|SICAKLIK(C°)
|Antalya, Manavgat
|46,6
|Hatay, Kırıkhan
|46,1
|Gaziantep, Karkamış
|46
|Adana, Kozan
|45,6
|Burdur, Bucak
|45,4
|Mardin, Kızıltepe
|45,4
|Kilis, Elbeyli
|45,1
|Osmaniye, Sumbas
|45,1
|Şanlıurfa, Ceylanpınar
|44,9
|Şırnak, Silopi
|44,7
|Aydın, Çine
|44,6
|Muğla, Seydikemer
|44,3
|İzmir, Beydağ
|44,2
|Kahramanmaraş, Andırın
|43,9
|Denizli, Sarayköy
|43,2
|Diyarbakır, Silvan
|43,2
|Siirt, Kurtalan
|43
|Adıyaman il merkezi
|42,6
|Manisa, Köprübaşı
|42,6
|Mersin, Mut
|42,3
|Batman, Beşiri
|42,1
|Eskişehir, Sarıcakaya
|41,3
|Uşak, Eşme
|40,3
|Balıkesir, Edremit
|40,2