İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor. İngiltere’de hükümet tarafından terör örgütü ilan edilmesi gündemde olan “Palestine Action”, Londra’daki Parlamento Meydanı’ndaki eyleminde polis tarafından gözaltına alınıyor Çanakkale merkeze bağlı Kalabaklı köyünde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Gündem

Günün ilk yarısında sıcaklıklar 16 kentte 40 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 16 ilde 40 derecenin üzerini gösterirken; en yüksek sıcaklık 45,6 dereceyle Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ölçüldü.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 16 kentte 40 dereceyi gördü Fotoğraf: Yakup Sağlam / AA

Ankara

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 16 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 45,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Adana'nın Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri 45,2, Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,9 ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 44,8 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Adana, Sarıçam, Yüreğir45,2
Adıyaman il merkezi40,7
Antalya, Kepez42,9
Batman, Hasankeyf41,8
Diyarbakır, Bismil41,9
Gaziantep, Karkamış44,6
Hatay, Defne44,5
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu41,2
Kilis, Elbeyli43
Mardin, Nusaybin44,5
Mersin, Tarsus43,4
Muğla, Köyceğiz42,2
Osmaniye, Sumbas45,6
Siirt, Kurtalan43,6
Şanlıurfa, Ceylanpınar44,8
Şırnak, Cizre44,9
