Gündem

Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini bildirdi.

Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz." dedi.

Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek." ifadelerini kullandı.

Yarın ve cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok." dedi.

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de ise 34 ila 37 derecelerde seyredeceğini belirtti.

