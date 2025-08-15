Dolar
Gündem

Hafta sonu sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek

Hafta sonu sıcaklıklar, kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edecek.

Ayşe Karaosmanoğlu, Feride Ünsal  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Ankara

Sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Çelik, hafta sonu sıcaklıkların, kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Yarın yağışların sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günü ise Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde hafta sonu için yağış beklentimiz yok." dedi.

Yarın Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şekilde esmeyi sürdüreceğini anlatan Çelik, pazar günü rüzgarın etkisini kaybedeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hafta sonunda yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, sıcaklıkların İstanbul'da 30, Ankara'da 31 ila 34, İzmir'de ise 34 ila 35 derece olacağını kaydetti.

