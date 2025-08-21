Muğla ve Adana'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesi ile Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla/Adana
Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.
Yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı
Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.