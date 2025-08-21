Dolar
40.94
Euro
47.81
Altın
3,331.51
ETH/USDT
4,290.70
BTC/USDT
113,456.00
BIST 100
11,265.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Anızı toprağa karıştırmak zirai alanı orman yangınlarından koruyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, sürülmüş, anızı toprağa karıştırılmış alanlarda yangının yavaşladığını hatta tarlaya girmediğini tespit ettiklerini belirtti.

Çiğdem Münibe Alyanak, Burak Akay  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Anızı toprağa karıştırmak zirai alanı orman yangınlarından koruyor Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, sürülmüş, anızı toprağa karıştırılmış alanlarda yangının yavaşladığını hatta tarlaya girmediğini tespit ettiklerini belirterek, "Kırsalda kuru ziraat yapan çiftçilerimizin buğdayı, arpayı ve diğer kışlık ürünleri kaldırdıktan sonra mutlaka patlatma çekmek veya ikili, tekli pulluklarla sürmek suretiyle anızı toprağa karıştırmaları gerekir." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos'ta meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangından, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki ormanlık alanlar etkilenirken, alevler aynı bölgede ziraat fakültesinin kullanımında olan tarım arazisini ise teğet geçti.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, eğitim amaçlı kullandıkları 110 dekar büyüklüğündeki tarım arazisinin, orman yangınından hasar almadan nasıl kurtulduğunu, AA muhabirine anlattı.

Kuru tarım yaptıkları üniversite arazisinde buğday ve arpayı kaldırdıktan sonra patlatma çekmek suretiyle anızı toprağa karıştırdıklarını belirten Baytekin, şu bilgileri aktardı:

"Anızı toprağa karıştırılmış alanlarda yangının yavaşladığını, durduğunu, hatta tarlaya girmediğini tespit ettik. Kırsalda kuru ziraat yapan çiftçilerimizin buğdayı, arpayı ve diğer kışlık ürünleri kaldırdıktan sonra mutlaka patlatma çekmek veya ikili, tekli pulluklarla sürmek suretiyle anızı toprağa karıştırmaları gerekir. Eskiden bunu yapıyorlardı. 'Kurutma çıkartmak' diyorduk buna. Bu, hem topraktaki zararlı patojenlerin ölmesine neden oluyor aynı zamanda toprağı havalandırıyor, organik materyalin toprağa karıştırılmasına vesile oluyor. Bir sonraki yıl veya üretim sezonunda daha iyi bir tohum yatağı şansı buluyoruz. Bu meyanda köylülerimizden ricamız hem yangının kolay çıkmasını önlemek, eğer yangın çıkmışsa yangını yavaşlatmak veya durdurmak anlamında mutlaka anızı toprağa karıştırsınlar."


Prof. Dr. Baytekin, yüzde 52'si orman ve fundalıklarla kaplı Çanakkale'nin, kırsaldaki nüfus oranı en yüksek illerden biri olduğunu, köylülerin kuru ziraat sistemiyle geçimlerini temin ettiğini ve ağırlıklı olarak buğday, arpa gibi hububat türünde ürünler yetiştirdiklerini belirtti.

Çanakkale'de meydana gelen son yangınlarda dikkati çeken en önemli unsurlardan birinin, anızla başlayan yangınlar olduğunu ifade eden Baytekin, anız yakmanın hem para hem de hapis cezası olduğunu hatırlatarak, "Köylülerimiz artık anız yakmıyor, imtina ediyor. Anız yakma bir önceki sezondan kalma tohumların temizlenmesi, yabancı otlarla mücadele, eğer ikinci ürün ekecekse, sulama imkanı varsa daha kolay toprak hazırlığı anlamında anız yakmaya başvuruluyordu ama bunları yapmıyor artık çiftçimiz. Çeltik yetiştirilen alanlarda devamlılık var." dedi.

Baytekin, yakmak yerine anızın toprağa karıştırılması veya toprağın etrafında 20-30 metre eninde şeritler oluşturulması gerektiğini belirterek, "Neticede kuru toprağı işlemek, çiftçiye maliyet açısından epey yük getirir, çünkü bir ekimi olmayacak ama nasıl olsa toprağı sürecek sonbaharda. Yazın sürdüğü araziyi, ilk yağmurlarla birlikte toprak işleme aletleriyle sürebilir, ekim yapabilir. Bu ilave bir masraf değil kaldı ki ormanlarımızı koruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale'de Dardanos'ta başlayan, Karanlık Liman'a doğru giden ve Halileli köyüne doğru ilerleyen yangında köylülerin traktörlerle şerit oluşturmak suretiyle yangının önünü kestiğini aktaran Baytekin, "Yangın enerjisi çok yüksek olduğunda 100-150 metrelik mesafeyi rahatlıkla aşabiliyor. Orada hava ve kara araçları yetersiz kalabiliyor. Teknolojiniz ne olursa olsun önlemekte güçlük çekiyorsunuz ki o günlerde rüzgarın saatteki ortalama hızı 50-60 kilometre civarındaydı, arada bir 70-80 kilometreye ulaşan, savuran, girdap oluşturan hareketleri de vardı. O nedenle yangını söndürmede güçlük çektik. Can kaybımız olmadı ancak doğada yaşam alanı bulmuş çok sayıda canlı türümüzü yitirdik. Karacalarımız, sürüngenlerimiz, kuşlarımız vardı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Türk Kızılay, Gazze'deki El Kudüs Hastanesi'ne her gün sıcak yemek ulaştırıyor
Tonozdan kopup Çeşme'den Sisam'a sürüklenen tekne Türkiye'ye getirildi
MSB: Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır
Çanakkale'de çıkan orman yangınının ilerleme hızı güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Anızı toprağa karıştırmak zirai alanı orman yangınlarından koruyor

Anızı toprağa karıştırmak zirai alanı orman yangınlarından koruyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınının ilerleme hızı güvenlik kamerasında

Bolivya'da çıkan 3 büyük orman yangını nedeniyle "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan ceviz bahçesini teğet geçti

Çanakkale Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan ceviz bahçesini teğet geçti
Define ararken orman yangınına neden olan 5 sanığa 18'er yıla kadar hapis istemi

Define ararken orman yangınına neden olan 5 sanığa 18'er yıla kadar hapis istemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet