Dolar
40.92
Euro
47.82
Altın
3,338.58
ETH/USDT
4,296.00
BTC/USDT
113,819.00
BIST 100
11,275.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Bolivya'da çıkan 3 büyük orman yangını nedeniyle "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Bolivya hükümeti, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan 3 büyük orman yangınıyla mücadele kapsamında "Ulusal Acil Durum" ilan etti.

Sinan Doğan  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Bolivya'da çıkan 3 büyük orman yangını nedeniyle "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Bogota

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Santa Cruz, Cochabamba ve Noel Kempff Mercado bölgelerinde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, Bakanlar Kurulu kararıyla "Ulusal Acil Durum" ilan edildiğini duyurdu.

Yangınların daha da genişleyebileceğine işaret eden Arce, uluslararası dayanışma ve yardımların ülkeye hızlı bir şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes de yangınların kontrol altına alınması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için itfaiye ve askeri ekiplerin yoğun çaba harcadığını söyledi.

Ülkede haziran ayından bu yana 720 noktada yangın çıktı.

Bolivya'da 2024 yılında çıkan yangınlarda 12 milyon hektardan fazla alan zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Antakya'da 2 bin 643 afet konutunun yapımı devam ediyor
Hatay'da tarımsal sulamada kullanılan Yarseli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 12,7'ye düştü
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşümle yenilenen Mardin'in Yeşilli ilçesine ilişkin paylaşım
İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Ankara'daki barajlarda doluluk oranı düştü

Benzer haberler

Bolivya'da çıkan 3 büyük orman yangını nedeniyle "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Bolivya'da çıkan 3 büyük orman yangını nedeniyle "Ulusal Acil Durum" ilan edildi

Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale Gelibolu yangını, düzenli bakım yapılan ceviz bahçesini teğet geçti

Bolivya'daki devlet başkanı seçimi, solun 20 yıllık iktidarına son verdi

Bolivya'daki devlet başkanı seçimi, solun 20 yıllık iktidarına son verdi
Define ararken orman yangınına neden olan 5 sanığa 18'er yıla kadar hapis istemi

Define ararken orman yangınına neden olan 5 sanığa 18'er yıla kadar hapis istemi
Malatya'daki orman yangını söndürüldü, 2 ildeki yangınlar ise kontrol altına alındı

Malatya'daki orman yangını söndürüldü, 2 ildeki yangınlar ise kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet