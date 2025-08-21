Dolar
Gündem

Muğla ve Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi ile Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Ali Rıza Akkır, Bekir Ömer Fansa, Koray Kılıç  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Muğla ve Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla/Adana

Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yakındaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki orman yangını kontrol altında

Turunçlu Mahallesi'ndeki bir tarlada anızdan başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 40 araç ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 125 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla ve Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı

