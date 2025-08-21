Dolar
logo
Gündem

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Dengeşik  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl

Bahçebaşı köyündeki meralık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

