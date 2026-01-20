Dolar
43.29
Euro
50.82
Altın
4,733.89
ETH/USDT
3,092.60
BTC/USDT
90,995.00
BIST 100
12,773.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenler'de İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otoparka daldı. Olay yerinden yayındayız İstanbul Ataköy'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Gündem

Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu

Bakan Yumaklı, Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutulduğunu bildirerek, "9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak baraj, 975 kişiye istihdam sağlayacak, ekonomimize yıllık 77 milyon lira katkı sunacak." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,  NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bingöl'ün "bereketine bereket katacak" müjdeleri olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"255 milyon lira yatırımla Bingöl'e kazandıracağımız Yamaç Barajı'nda su tutuldu. 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak baraj, 975 kişiye istihdam sağlayacak, ekonomimize yıllık 77 milyon lira katkı sunacak. Hayırlı, bereketli olsun."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır
Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu
Amasya'daki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu

Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu

Bakan Yumaklı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yedigöller Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Suyla alakalı yaklaşımlarımızı tüm platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Suyla alakalı yaklaşımlarımızı tüm platformlarda dile getirmeye devam edeceğiz
Bakan Yumaklı, Berlin'de Almanya Türk toplumu temsilcileriyle buluştu

Bakan Yumaklı, Berlin'de Almanya Türk toplumu temsilcileriyle buluştu
Çiftçilere 226,7 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 226,7 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet