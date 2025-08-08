Dolar
Gündem

Hava sıcaklığı 22 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi

Yurt genelinde bugün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Hava sıcaklığı 22 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün en yüksek sıcaklığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44,5 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 44,1, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 43,7 ve Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 43,3 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE
SICAKLIK(C°)
Şırnak, Cizre
44,5
Gaziantep, Karkamış
44,1
Şanlıurfa, Ceylanpınar
43,7
Diyarbakır, Bismil
43,3
Siirt, Kurtalan
43,1
Burdur, Bucak
43
Mardin, Nusaybin
42,9
Antalya, Döşemealtı
42,7
Muğla, Milas
42,5
Aydın, Çine
42,4
Adıyaman, Besni
42,2
Kilis, Elbeyli
42,2
Batman, Beşiri
41,9
Adana, Feke
41,7
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu
41,4
Hatay, Kırıkhan
41,3
Mersin, Mut
41,1
İzmir, Beydağ, Bayındır, Tire
40,5
Elazığ, Keban
40,4
Malatya, Yazıhan
40,4
Iğdır, Aralık
40,1
Osmaniye, Sumbas
40
