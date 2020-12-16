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Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı

Yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Enes Duran   | 16.12.2020
Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı

Ankara

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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