logo
Gündem

Başkentte kısa süreli sağanak etkili oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak alt geçitte su birikintisine neden oldu.

Fatih Gökbulut  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Başkentte kısa süreli sağanak etkili oldu Fotoğraf: Fatih Gökbulut/AA

Ankara

Mamak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Ankara-Samsun Yolu Kayaş istikametindeki Şehit Serkan Dökmeci alt geçidinde su birikintisi meydana geldi.

Belediye ekiplerinin alt geçitte biriken suyu tahliye etmesi için, polis ekipleri alt geçidin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Tahliye sırasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu haberi paylaşın
