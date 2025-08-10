Dolar
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mikail Bıyıklı  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

