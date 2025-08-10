Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, merkez sanayi sitesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/3aY6VH2itE pic.twitter.com/mNAViZdpDv— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2025
Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 üzeri 3 deprem daha meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.
4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Aynı ilçede saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD: "Deprem, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir"
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedildiğini ve Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapıldığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir."
AFAD'tan deprem sonrası hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı ve riskli yapılara ilişkin uyarıda bulundu.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşımaktadır. Haberleşmek için kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin. Telefon görüşmelerinizi olabildiğince kısa tutun. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." bilgilerine yer verildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ilçedeki bir binanın yıkıldığını, 2 vatandaşın kurtarıldığını, 2 vatandaşı da kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir."
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Depremden etkilenen 4 yaralının tedavisi devam ediyor
Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." dedi.
Bakan Uraloğlu, Balıkesir'deki deprem sonrası ulaşımda olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir’deki deprem sonrası ilk belirlemelere göre ulaşım akslarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten, Uraloğlu şunları kaydetti:
"İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."
İletişim Başkanı Duran: Resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmeli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Duran, sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından paylaşımda bulundu.
Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şunları kaydetti:
"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: "Herhangi bir can kaybımız yok"
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şu ana kadar ellerine ulaşan bilgiye göre herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.
Akın, yaptığı açıklamada, Sındırgı ilçe merkezli bir depremin yaşandığını hatırlatarak, bazı hasarların oluştuğunu ifade etti.
Valilik, belediye, 112, AFAD gibi tüm kurumların tam bir mutabakat halinde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Akın, bu tür dönemlerde birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.
Sındırgı ilçesine doğru seyir halinde olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu:
"Az sonra vali beyle beraber ilçe merkezinde olacağız. Beraber bölgelerde olacağız. Ekiplerimizin hepsini oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz, arama, kurtarma ve tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Temennimiz herhangi bir can kaybının olmaması yönünde. Şu ana kadar elimize ulaşan bilgiye göre şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok."
Akın, şu ana kadar Balıkesir'in diğer ilçelerinden herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirterek, "Gerekli açıklamayı orada hep beraber yapacağız. Kriz masası oluşturuldu. Oraya doğru gidiyoruz. Sorumlu hareket etmemiz lazım. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sağ olsunlar, diğer belediyelerimiz de çalışmalara destek veriyor." diye konuştu.
İzmir ve Aydın valilerinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama
İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Depremin İzmir'de de hissedildiğini belirten Elban, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
Aydın Valisi Yakup Canpolat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Aydın'da da etkili hissedildiğini bildirdi.
Canpolat, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Alan ve saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.