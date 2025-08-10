Siyasilerden Balıkesir merkezli depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajları
Siyasiler, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajları yayımladı.
Ankara
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Balıkesir'deki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Balıkesir'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşım
Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şunları kaydetti:
"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Balıkesir'deki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm devlet kurumlarımız görevinin başında ve vatandaşlarımızın yanındadır. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."