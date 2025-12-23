Dolar
Gündem

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Ferhat Yazıcı  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Ferhat Yazıcı/AA

Çankırı

Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
