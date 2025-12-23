Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.
Çankırı
Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.