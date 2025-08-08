Dolar
Gündem

Sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor

Sıcak havanın etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 7 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 42,6 derece kaydedildi.

Sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Şırnak'ın Silopi ilçelerinde 42,3, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 42,2, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 41,6, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 40,9 ve Adana'nın Feke ilçesinde 40,6 derece ölçüldü.

