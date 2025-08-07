Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. -VTR-
Gündem

Yurt genelinde sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar, Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 32 ila 33 ve İzmir'de ise 38 ila 40 derece aralığında olacak.

Ayşe Karaosmanoğlu, Feride Ünsal  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Yurt genelinde sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürecek Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macit, yarın Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinin kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin olacağını söyledi.

Yağışların cumartesi günü doğuya hareket edeceğini belirten Macit, cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olacağını, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağışların beklendiğini söyledi.

Macit, hava sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek, "Sıcaklıklar hafta sonu da dahil olmak üzere tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." dedi.

İstanbul'da yarın yerel gök gürültülü sağanağın devam edeceğini aktaran Macit, hafta sonunda yağışın olmayacağını ve sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde seyredeceğini söyledi.

Macit, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İzmir'de ise 38 ila 40 derece aralığında görüleceğini belirtti.

