Dolar
41.03
Euro
47.86
Altın
3,377.80
ETH/USDT
4,415.20
BTC/USDT
109,683.00
BIST 100
11,521.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Sağlık

Sıcak hava dalgalarına maruz kalmak yaşlanma hızını artırıyor

Bilim insanları, tekrarlayan sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın insanlarda biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını ortaya koydu.

Şilan Turp  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Sıcak hava dalgalarına maruz kalmak yaşlanma hızını artırıyor

Ankara

Çin, Tayvan ve ABD'den araştırmacılar, Tayvan'da yaklaşık 25 bin yetişkinin 2008-2022 yıllarında kaydedilen sağlık verilerini analiz etti.

Araştırmacılar, kan basıncı, kolesterol, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içeren bir dizi tıbbi test verilerini kullanarak katılımcıların biyolojik yaşını belirledi.

2 yıllık bir süreçte fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan kişilerde biyolojik yaşın ortalama 9 gün ilerlediğini ortaya koyan araştırmacılar, açık havada daha çok zaman geçiren işçilerde ise bu etkinin çok daha hızlı olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

The Guardian gazetesinin haberine göre, çalışmayı yöneten Hong Kong Üniversitesi'nden Dr. Cui Guo, "Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur." ifadesini kullandı.

Sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığına işaret eden Cui, yüksek sıcaklıkların gelecekte meydana gelecek etkilerinin "daha ağır" ve uzun süreli olabileceği değerlendirmesi yaptı.

Araştırmacılar, yürüttükleri çalışmanın uyum kapasitesini güçlendirmek, yaşlanmayı geciktirmek ve sağlıklı yaş almayı teşvik etmek için gerekli müdahalelere dikkati çektiğini vurguladı.

Araştırma, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarını değerlendirdi
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Sıcak hava dalgalarına maruz kalmak yaşlanma hızını artırıyor

Sıcak hava dalgalarına maruz kalmak yaşlanma hızını artırıyor

Bitkiler için Anadolu'yu gezen akademisyen, Tunceli'de 5 yeni türü literatüre kazandırdı

Adana'da üç barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü

Avustralya'da bilim insanları dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti

Avustralya'da bilim insanları dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
İnsanlardaki genetik mutasyondan her tür virüse karşı koruma geliştirilebilir

İnsanlardaki genetik mutasyondan her tür virüse karşı koruma geliştirilebilir
Saman işçileri sıcak hava ve toza karşı ekmek mücadelesi veriyor

Saman işçileri sıcak hava ve toza karşı ekmek mücadelesi veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet