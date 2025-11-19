Dolar
Sağlık

Bilim dünyası, aşırı işlenmiş gıdaların tüm organlara zarar verdiğini ortaya koydu

Uluslararası bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğini ve insanların bu tür gıdaları biyolojik olarak sindirmeye uyum sağlayamadığını ortaya koydu.

Aybüke İnal Kamacı  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Bilim dünyası, aşırı işlenmiş gıdaların tüm organlara zarar verdiğini ortaya koydu

Ankara

Dünyanın dört bir yanından 43 uzman, The Lancet'te yayımlanan üç makalelik seride, aşırı işlenmiş gıdaların günlük beslenme düzeni içindeki artışı ve bunların çeşitli hastalıklarla olan ilişkisini ele aldı.

100'den fazla uzun vadeli araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgulara göre, tüm dünyada aşırı işlenmiş gıdaların hızla taze gıdaların yerini aldığı ve bu durumun pek çok kronik hastalık riskini artırdığı tespit edildi.

Bu gıdaların küresel ölçekte insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğuna ve insan vücudundaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğine dikkati çekilen araştırmada, aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan beslenme şeklinin, fazla yemeyi tetiklediği, yetersiz beslenmeye yol açtığı ve kişiyi zararlı kimyasallar ile katkı maddelerine daha fazla maruz bıraktığı değerlendirildi.

Serinin yazarlarından Sao Paulo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Carlos Monteiro, The Guardian'a yaptığı açıklamada, bu bulguların aşırı işlenmiş gıdalarla mücadele için acil önlem alınması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Serinin ilk makalesinde, aşırı işlenmiş gıdaların vücuttaki tüm organ sistemlerine zarar verdiğine ilişkin kanıtların yer aldığını aktaran Monteiro, "Bulgular, insanların bu tür gıdaları tüketmeye biyolojik olarak uyum sağlamadığını güçlü biçimde gösteriyor." ifadesini kullandı.

Monteiro, aşırı işlenmiş gıdaların dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiğine ve geleneksel yemeklerin yerini aldığına dikkati çekerek, bu durumun güçlü küresel şirketler tarafından desteklendiğini ifade etti.

Serinin ikinci makalesinde aşırı işlenmiş gıdaların pazarlama ve tüketim faaliyetlerini düzenlemek amacıyla çeşitli politikaların önerildiğine işaret eden Monteiro, üçüncü makalede ise bu gıdaların yüksek tüketiminin bireysel tercihlerin değil küresel şirketlerin yönlendirmelerinin bir sonucu olduğuna işaret edildiğini anlattı.

Araştırmanın bir diğer yazarı North Carolina Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barry Popkin ise aşırı doymuş yağ, şeker ve tuzun yanı sıra işlenmiş gıdaların belirteçlerinin paketlerin ön yüzüne eklenmesini talep ettiklerini belirtti.

