Dolar
42.31
Euro
49.09
Altın
4,058.56
ETH/USDT
3,031.00
BTC/USDT
92,648.00
BIST 100
10,698.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD’de kanser, kalp ve beyin hastalıklarını inceleyen 383 araştırma fonu kesintiye uğradı

ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) kanser, kalp ve beyin hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavilerine ilişkin 383 araştırmanın fonunu kesti.

Bekir Aydoğan  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
ABD’de kanser, kalp ve beyin hastalıklarını inceleyen 383 araştırma fonu kesintiye uğradı

Ankara

“JAMA Internal Medicine” dergisinde yayımlanan rapora göre, NIH, şubat-ağustos döneminde 383 araştırmaya sağlanan fonları kesti ve deneylere katılan 74 binden fazla kişi de bu durumdan etkilendi.

Söz konusu çalışmalarda kanser, kalp ve beyin hastalığı gibi rahatsızlıkların tedavileri test edildi ve kesintiler bulaşıcı hastalıklarla mücadele çabalarını orantısız şekilde etkiledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Harvard Tıp Fakültesinden raporun ortak yazarı Anupam B. Jena, klinik deneylerin tüm amacının, tıpta neyin işe yarayıp yaramadığına dair kanıt üretmek olduğuna işaret etti.

Eski NIH Direktörü Jeremy Berg de klinik deneylerdeki bu kesintilerin, insanlar ile onları destekleyen tıbbi kurumlar arasındaki güveni de zedeleyebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Güler'den düşen askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin açıklama
Fatih'te 2 çocuk ile annelerinin ardından baba da hayatını kaybetti
"COINO" isimli kripto platformuna yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı
İstanbul'da suya her ay zam uygulaması yeni yılda da devam edecek
Karadağ, Türkiye ile "vizesiz seyahat"i yeniden uygulamaya koyacak

Benzer haberler

ABD’de kanser, kalp ve beyin hastalıklarını inceleyen 383 araştırma fonu kesintiye uğradı

ABD’de kanser, kalp ve beyin hastalıklarını inceleyen 383 araştırma fonu kesintiye uğradı

BBC, Trump'ın olası tazminat davasına karşı mücadele edeceklerini belirtti

NASA ve SpaceX, Avrupa ile ortak yürütülen misyonun ikinci uydusu Sentinel-6B'yi fırlattı

Rusya: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz

Rusya: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz
Yeni Epstein dalgası: Trump tabanında çatlak büyüyor

Yeni Epstein dalgası: Trump tabanında çatlak büyüyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ABD ziyaretinde savunma, ekonomi ve Gazze konuları öne çıkıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ABD ziyaretinde savunma, ekonomi ve Gazze konuları öne çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet