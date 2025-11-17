Dolar
Dünya

BBC, Trump'ın olası tazminat davasına karşı mücadele edeceklerini belirtti

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın kuruma karşı açmayı planladığı milyarlarca dolarlık tazminat davasına karşı mücadeleye kararlı olduklarını bildirdi.

Zuhal Demirci  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
BBC, Trump'ın olası tazminat davasına karşı mücadele edeceklerini belirtti

Londra

Trump'ın, geçen yıl yayımlanan belgeselinde, "konuşmasının montajlandığı" gerekçesiyle BBC'ye tazminat davası açacağını açıklamasının ardından BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, kurum çalışanlarına e-posta gönderdi.

Shah, e-postada kurumun tutumunu netleştirerek, "Muhtemel hukuki süreç, olası maliyetler ve yapılabileceği söylenen uzlaşmalara ilişkin çok fazla şey yazılıyor ve spekülasyon yapılıyor. Tüm bu süreçte, kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir kurum olduğumuzun ve lisans ücreti ödeyen vatandaşlarımızın hakkını korumamız gerektiğinin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı, kurumun tavrının net olduğunu vurgulayarak, "Açık konuşmak isterim; pozisyonumuz değişmedi. Bir iftira davası için hiçbir dayanak yok ve buna karşı mücadele etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayınlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayınlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde, Trump'ın, destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

ABD medyası, Trump'ın avukatlarının, BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de yayınlanan ABD Başkanı Trump belgeselindeki montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." ifadelerini kullanmıştı.

BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini bildirmişti.

