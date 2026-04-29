Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 2024'te yüzde 36,1 olan küresel ham petrol üretimindeki payı geçen yıl yüzde 36,7 oldu.

OPEC'in küresel ham petrol üretimindeki payı 2025'te yüzde 36,7 oldu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 2024'te yüzde 36,1 olan küresel ham petrol üretimindeki payı geçen yıl yüzde 36,7 oldu.

OPEC 61. Yıllık İstatistik Bülteni'ne göre, küresel ham petrol üretimi 2025'te önceki yıla göre günlük 2 milyon 241 bin varil artışla 74 milyon 853 bin varil seviyesine ulaştı. Bu miktar 2024'te günlük 72 milyon 612 bin varil olmuştu.

Bu dönemde OPEC üyesi ülkelerin ham petrol üretimi 2024'e göre günlük 1 milyon 223 bin varil artışla 27 milyon 472 bin varil oldu. OPEC, 2024'te günlük 26 milyon 249 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirmişti.

Böylece, OPEC'in 2024'te yüzde 36,1 seviyesinde olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl sınırlı bir artışla yüzde 36,7 oldu.

Geçen yıl OPEC üyesi olmayan ancak OPEC+ grubunda yer alan ülkelerin ham petrol arzı ise günlük 122 bin varil artışla günlük 14 milyon 345 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, OPEC+ dışı ülkelerin üretimi ise geçen yıl bir önceki yıla göre günlük 896 bin varil artışla 33 milyon 36 bin varil seviyesine çıktı.

Küresel petrol talebi ise geçen yıl önceki yıla göre günlük 1 milyon 302 bin varil artışla ortalama 105 milyon 150 bin varile ulaştı. Petrol talebi neredeyse tüm bölgelerde artış kaydederken, en yüksek artışlar OECD dışı Asya, Çin, Afrika, Latin Amerika, Hindistan ve Orta Doğu bölgelerinde görüldü.

OPEC üyesi ülkelerde petrol talebi de 2025'te önceki yıla göre günlük 171 bin varil artışla günlük 9 milyon 342 bin varil oldu.

OPEC'in küresel ham petrol ihracatındaki payı yüzde 44,6 oldu

Bu dönemde, küresel ham petrol ihracatı 2024'e göre günlük 1 milyon 282 bin varil artışla 44 milyon 547 bin varil seviyesine ulaştı. Bu miktar 2024'te günlük 43 milyon 266 bin varil olmuştu.

OPEC üyesi ülkelerin ham petrol ihracatı ise önceki yıla göre günlük 846 bin varil artışla 19 milyon 854 bin varil oldu. OPEC 2024'te günlük 19 milyon 8 bin varil ham petrol ihracatı gerçekleştirmişti.

Böylece, OPEC'in 2024'te yüzde 43,9 seviyesinde olan küresel ham petrol ihracatındaki payı, geçen yıl yüzde 44,6'ya yükseldi.

Rapora göre, OPEC ülkeleri günlük yaklaşık 14 milyon 790 bin varil ile en çok Asya bölgesine ham petrol ihraç etti.

Öte yandan, küresel kanıtlanmış ham petrol rezervleri 2025 sonu itibarıyla önceki yıla göre 7 milyar 313 milyon varil artışla 1 trilyon 572 milyar 459 milyon varil seviyesine yükseldi. OPEC üyesi ülkelerin toplam kanıtlanmış ham petrol rezervleri ise geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyar 191 milyon varil artarak 1 trilyon 243 milyar 485 milyon varile ulaştı.