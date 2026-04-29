AA Akademinin düzenlediği "Kitap Kulübü" toplantılarının üçüncüsü yapıldı

AA Atölye'de düzenlenen oturumda, AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran moderatörlüğünde, yazar Selahattin Yusuf'un katılımıyla Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanı ele alındı.

Oturumda, Tanpınar'ın edebiyat dünyasındaki yeri, modern ve modernist edebiyat ayrımı ile eserlerinde öne çıkan Doğu-Batı ilişkisi tartışıldı.

Yusuf, Tanpınar'ın hem modern hem de modernist bir yazar olarak değerlendirilebileceğini belirterek, modern edebiyat ile modernist edebiyat arasında tarihsel ve estetik farklılıklar bulunduğuna dikkati çekti.

Modern edebiyatın "modern hayatın hikayesi" olduğunu, modernist edebiyatın ise bu hikayeye eleştirel bir yaklaşım getirdiğini ifade eden Yusuf, edebiyatın kamuoyunda yeterince tartışılmadığını ve bu durumun edebi kavramların anlaşılmasını zorlaştırdığını aktardı.

Tanpınar'ın çok yönlü bir sanatçı olduğuna işaret eden Yusuf, yazarın roman, şiir ve düşünce yazılarıyla farklı alanlarda üretim yaptığını, bu yönüyle edebiyat tarihinde özel bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Oturumda ayrıca Tanpınar'ın eserlerinde önemli yer tutan zaman ve mekan kavramları ile Doğu-Batı ilişkisine yaklaşımı da ele alındı. Yusuf, Tanpınar'ın bu konularda "verimli bir çelişki" üzerinden düşünce ürettiğini, bu durumun yazarın eserlerine derinlik kazandırdığını kaydetti.

Yusuf, Tanpınar'ın bir yandan Batı'nın ilerleme fikrine değer verdiğini, diğer yandan iç dünyasında Doğu'ya ait bir duyarlılığı taşıdığını belirterek, "CHP milletvekili, üniversite hocası ve memleketin bir an önce kalkınıp hızlı biçimde ileri gitmesini isteyen politik bir fikir olarak Tanpınar, Batıcıdır. Yorganı başına çektiğinde, kendisiyle baş başa kaldığında, uykusu kaçtığında, radyoyu açtığında Doğuludur, Tanpınar." değerlendirmesini yaptı

Oturumda ayrıca "Huzur" romanındaki karakterler, eserin yapısı ve Tanpınar'ın edebi mirası üzerine değerlendirmeler paylaşıldı.