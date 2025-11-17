Dolar
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maden Bakanı Kabamba'yı taşıyan uçak pistten çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kolwezi Havalimanı’nda, Maden Bakanı Kabamba'nın da aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik heyeti taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı, tüm yolcular kazadan yara almadan kurtuldu.

Ahmet Emin Dönmez  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maden Bakanı Kabamba'yı taşıyan uçak pistten çıktı

Yaounde

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletindeki Kolwezi Havalimanı’nda, Maden Bakanı Louis Watum Kabamba'nın da aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik heyeti taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı, tüm yolcular kazadan yara almadan kurtuldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Maden Bakanı Kabamba ve yaklaşık 20 kişilik ekibini taşıyan uçak Kolwezi Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Kaza sonrası alev alan uçaktan yolcular hızla tahliye edildi, olayda hiçbir yolcu yara almadı.

Havalimanı ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Kabamba’un, Kolwezi yakınlarındaki Kalondo maden sahasında dün meydana gelen ve birçok maden işçisinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği belirtildi.


