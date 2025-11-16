Dolar
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden sahasında meydana gelen göçükte 70 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki maden sahasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 70 işçi hayatını kaybetti.

16.11.2025
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden sahasında meydana gelen göçükte 70 kişi hayatını kaybetti

Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, Kolwezi'ye bağlı Kawama maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana gelirken, çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı.

İlk belirlemelere göre, 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede denetimsiz madenler, güvenlik eksikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.

